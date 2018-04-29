الغنوشي: لن نسمح للديكتاتورية وأصوات الردة أن تعود مجدداً إلى تونس

عين ليبيا

كشف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أمس السبت، أن حركته «لن تسمح للديكتاتورية وأصوات الردة أن تعود مجدداً إلى تونس».

جاء ذلك في كلمة له أمام حشد من أنصاره بولاية صفاقس جنوبي البلاد، في إطار الحملة الانتخابية تحضيراً للانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو المقبل.

مضيفاً أن «بعض الأصوات الاستئصالية التي مكنتها النهضة من رخص لأحزابها (لم يذكرها) تريد اليوم حل حركة النهضة (68 مقعدا بالبرلمان من أصل 217)، وهي واهمة».

متابعاً: «انتزعنا حق الانتخابات البلدية، ويوم 6 مايو سيكون تحقيقا لهدف عظيم من أهداف الثورة وهو توزيع السلطة وتمكين كل منطقة من التخطيط لنفسها».

يذكر أنه في 14 أبريل الجاري، انطلقت رسمياً حملات المرشحين في الانتخابات البلدية التونسية، الأولى منذ ثورة عام 2011، حيث تستمر الحملات إلى 4 مايو المقبل، فيما تُجرى الانتخابات يوم 6 من نفس الشهر، وفق ما تم تحديده في ديسمبر 2017.

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