ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 29 ابريل 2018 الساعة 1:15 بعد الظهر القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.440 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.793 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 8.874 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.364 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.080 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.591 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.326 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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