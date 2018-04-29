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الإستخبارات العراقية تقتل 3 عناصر من داعش فى الموصل

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من قتل 3 إرهابيين كانوا يقومون بنقل المؤون والأغذية ومواد إعاشة لعناصر “داعش” فى الموصل، حسب ما أعلنه مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد.

وقال الناطق باسم الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول – فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى – أن مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 و بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين كانوا يقومون بنقل المؤونة والأغذية إلى إحدى المضافات عبر نهر دجلة من جهة النمرود إلى القيارة فى الموصل.

وأضاف رسول – بحسب البيان – أن فوج الرد السريع الثانى التابع لشرطة نينوى ألقى القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة القوسيات شمال مدينة الموصل، صادر بحقهم مذكرات قبض.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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