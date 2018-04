الخارجية المصرية تصدر بيانا هاما بشأن الأزمة اليمنية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة حل الأزمة اليمنية استنادا إلى مبادئ تتركز في أن تكون الحلول المطروحة يمنية خالصة مع تجنب منطق الغلبة والاستقواء بالخارج.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية، حصلت عليه “سبوتنيك”، عقب مباحثات أجراها الوزير شكري مع نظيره اليمني عبد الملك المخلافي، بالقاهرة، اليوم الأحد، 29 أبريل/ نيسان، بأن “المحادثات، تركزت على تقييم الوضع السياسي وتوازنات القوى على الساحة اليمنية بشكل مفصل”.

وشدد شكري، على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية”، مؤكداً علي “استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم السياسي لجهود تحقيق السلام والحل السياسي، بالإضافة الي دعمها بطبيعة الحال لجهود الأمم المتحدة للوساطة”، بحسب البيان.

كما أكد الوزير المصري، على أهمية أن تكون الحلول المطروحة يمنية خالصة “وتنحي منطق الغلبة والاستقواء بالخارج”، مشيراً إلى “حرص مصر على دعم واستقرار اليمن الشقيق والوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين خلال المحنة الحالية التي تمر بها البلاد، وهو ما برهنت عليه المساعدات التي قدمتها مصر إلى الشعب اليمني مؤخراً من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية”، بحسب نص البيان.

وقدم المخلافي، خلال اللقاء “شرحاً كاملاً للوضع الأمني في كافة المدن اليمنية، والجهود والاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي الجديد مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المشاورات التي يجريها وزير خارجية اليمن في هذا الشأن”.

