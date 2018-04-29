استذكار القرضابية، في ذكراها الثالثة بعد الميّة… بقلم / رمضان عبدالسلام

في ذكرى القرضابية الثالثة بعد الميّة ،(1915 /4/29،28) لا يهمنا تاريخها، فقد لا نستطيع رؤيته بعين الأمس، و لا يجوز النظر إليه بعين اليوم.

ما يهمنا من المعركة، هو أن نستخلص درسها، و نتعظ منه و نعتبر، عله يعيننا على ما نحن فيه..

تفاصيل المعركة ، و كيف وقعت، مدوّنة و مكتوبة و مفصّلة ، و أكثرها حياديه؛ هو ما كتبه الإيطاليون أنفسهم.

لا شك أن الفخر المفرح في القرضابية ، هي أنها جمعت كل ليبيا : فزانها و برقتها و قبلتها و غربها و وسطها، في وسط ليبيا ، في سرت ، عند قصر بوهادي …

و لعل الألم الموجع فيها ، هو أن بين المرتزقة

الأحباش، الذين حشدهم الإيطاليون في تلك المعركة، هناك ليبيون موالون لهم.

لقد كانت شهادة الإيطاليين ، و اضحة لا لبس فيها ، في من والاهم ، من الليبيين، و هم من كل ليبيا ، فلا يفيد الجدل فيه ، و قد يضر …

كان حشد الليبيين ذاك يتهيأ للإنقضاض النهائي على الإيطاليين و طردهم من ليبيا، و هو ما كان سيحصل فعلا، لولا النكسة التي أصابت الحشود التي انطلقت غرباً تلاحق الإيطاليين ، و وصلت حتى مابعد الخمس، قبل ان تعود ، بفعل الفتنة التي نشبت بين الرفاق ، في معرض التنافس على الحكم و السلطة ، فوجهوا بنادقهم نحو بعضهم، بدل الإيطاليين…

ربما يكون الإيطاليون قد استثمروا تلك الفتنة، و لكن اسباب نشوبها كانت ليبية خالصة:

من يحكم؟ و من يقود؟

هذه الفتنة هي التي أشار إليها بيان سرت، في يناير 1922 في فقرته الثانية:

▪تأجيل المطالبة بالحقوق في ما وقع بين الطرفين سابقا…

و كنت قد سألت عنه في الإدراج رقم [4] من سلسلة: ســـــــرت :

التراب، و المدينة، و الخليج، و كذلك التاريخ…

الذي تناوله، و لم يعلق عليه أحد من الذين قرأوه، و كان سؤالي هو:

هل تعرفون ما وقع بين الطرفين؟

المهم أنه في لقاء سرت ذاك ، بعد 7 سنين من وقوعها ، تم تجاوز تلك الفتنة و التغلب عليها..

اليوم ليس بإمكان الذي والى الإيطاليين في معركة القرضابية ، أو أحد من عقبه، أن ينكر حقيقة الموالاة تلك، كما أنه ليس من مصلحة الليبيين الوقوف عندها ، فتأسرهم مثلما تأسرهم حالياً، الام و مواجع موالاة الناتو عام 2011 …

إن المفيد من استذكار معركة القرضابية، هو استخلاص دروسها ، و الاستفادة منها في الخروج مما نحن فيه.

إن أهم ما يمكن أن نستخلصه من القرضابية هو:

▪أنه حين يُقدّم الوطن على المصالح كلها، يتوحد أهله.

▪أن المعركة مع الأجنبي، هي الأولوية، و هي الواجبة، و هي مقدّمة على كل المطالب.

▪أنه كلما اتحدنا، و كنا أقوياء ، ضعفت قدرة العدو على الإندساس، بين صفوفنا…

هذه هي أهم إيجابيات القرضابية، التي علينا استذكارها دائماً، أمّا مواجعها، فهي ما يريد أن يشغلنا به العدو، و هي وسيلته الوحيدة للتغلب علينا ، فلننبذها اليوم، و ننبذ مواجع القرضابية 2011 من أجل ليبيا، و لننهي معاركنا ضد بعض ، و لنبدأ معركتنا مع الأجنبي لإستعادة بلادنا ، و هي معركة سهلة، و حسمها سهل، لا يكلف لا دماء و لا مال … مجرد عزله، الذي يتحقق بعدم التعاطي معه، و العودة إلى بعضنا و الالتقاء ، على نية صدق صافية، فنتحاسب،

أو نعفو و نحتسب لله …

و السلام عليكم

و رحمة الله

و بركاته

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا