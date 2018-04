أصدرت اليوم الأحد المحكمة الجنائية العراقية، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 19 امرأة روسية بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم “داعش” فى العراق.

وأفاد مراسل “فرانس برس” – الذى حضر الجلسة – أن القاضى أصدر أحكامًا بالمؤبد بحق 19 روسية بتهمة الانتماء وتقديم الدعم لتنظيم “داعش”، مؤكدًا أن الأحكام صدرت وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقى، أعلن، الاثنين الماضى، إصدار حكم بالإعدام لإرهابيين اثنين أحدهما شارك فى الهجوم على وزارة العدل عام 2013، مبينا أن هذين المدانين نفذا العديد من العمليات الإرهابية، وقال المتحدث الرسمى للمجلس القاضى عبد الستار بيرقدار، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن محكمة الجنايات المركزية أنهت محاكمة عنصريين إرهابيين أحدهما شارك فى الهجوم بالعربات المفخخة والأحزمة الناسفة على وزارة العدل عام 2013.

وأضاف بيرقدار، أن المتهم الآخر عمل عضوا فيما يسمى “بالمحكمة الشرعية لداعش”، مؤكدا أن المحكمة أصدرت أحكامها بحق المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لأحكام المادة (4/1) من قانون مكافحة الإرهاب، وتعلن القوات الأمنية العراقية فى أماكن متفرقة من البلاد وبين فترة وأخرى إلقاء القبض على مطلوبين بقضايا “إرهابية” وجنائية.

The post محكمة عراقية تصدر حكما بالمؤبد على 19 امرأة تنتمين لـ”داعش” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية