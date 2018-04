الفاتيكان يندد بهجوم على كنيسة فى نيجيريا أودى بحياة 15 شخصا

شجب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بهجوم إرهابى استهدف كنيسة فى نيجيريا الأسبوع الماضى أدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم قسان.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس صلى اليوم حتى ينعم المجتمع المسيحى فى نيجيريا بالانسجام والسلام.

كان الهجوم قد وقع يوم الأربعاء الماضى فى ولاية “بينو” بوسط نيجيريا، حيث شهدت الولايات بوسط البلاد مؤخرا سلسلة من الهجمات يرتبط أغلبها بنزاعات على الأراضى والمياه بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين.

فيما وصف الرئيس النيجيرى محمد بخارى الهجمات على الكنائس بأنها محاولة لإشعال صراع ديني

