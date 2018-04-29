تفاصيل سقوط طائرة شحن بحقل الشرارة النفطي

ايوان ليبيا – وكالات :

سقطت صباح اليوم الاحد طائرة شحن نوع يوشن متجهة من حقل الشرارة الى طرابلس حيث كان سقوطها بالقرب من محيط الحقل توفي على اثر سقوطها ثلاثة من طاقم الطائرة وجرح اخر تم نقله الى عيادة الحقل.

وقال مصدر بحقل الشرارة ان الطائرة سقطت بعد دقائق من اقلاعها من مطار حقل الشرارة النفطي متجهة الى طرابلس ورجح المصدر ان يكون سقوط الطائرة يعود لخلل فني في محركاتها حيث انها سبق وان تعرضت لخلل فني قبل دقائق من اقلاعها ،مؤكدا ان قائد الطائرة تجنب سقوط الطائرة بالقرب من أفراد الحماية ووجهها ا بعيداً عن المدرج وأفراد الحماية حتى لا يكون هناك المزيد من الضحايا

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