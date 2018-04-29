إلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب انقطاع الكهرباء في مطار هولندي

أعلن مطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام اليوم الأحد إلغاء العشرات من الرحلات الجوية بسبب انقطاع الكهرباء.

وقد اضطر المطار للإغلاق مؤقتا بعدما تشكلت صفوف طويلة أمام شبابيك التذاكر، ولكن الشرطة بعد ذلك أزالت الحواجز، مما سمح للمسافرين بدخول المطار مجددا بالسيارات.

وكتب المطار على موقعه الإلكتروني الساعة السادسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي ( 0430 بتوقيت جرينتش) " أنظمة تسجيل الدخول في جميع صالات المغادرة عادت للعمل مجددا، مما يعني أنه يمكن أن تبدأ حركة تدفق المسافرين مرة أخرى".

وأضاف المطار " الرحلات المغادرة ليس عليها قيود، ولكن تم إرجاء أو إلغاء عدة رحلات" موضحا أنه تم تقليص عدد الرحلات القادمة للمطار في الفترة من 9 إلى 11 صباحا.

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