الشرطة الأوغندية تداهم أحد المساجد وتقتل شخصين مع اعتقال العشرات

عين ليبيا

أعلنت الشرطة الأوغندية أمس السبت، أنها قتلت شخصين، وأوقفت العشرات أثناء مداهمتها أحد مساجد ضواحي العاصمة، كمبالا خلال ملاحقة مشتبه به بارتكاب جرائم.

وكشف مدير شرطة مكافحة الإرهاب، عباس بياكاغابا، في تصريح صحفي، أن «عناصر الشرطة كانت تلاحق مشتبها به يعتقد أنه متورط في عملية خطف وقتل وقعت في وقت سابق من العام الجاري».

مضيفاً أن الملاحقة انتهت في مسجد أسافي بكمبالا، الذي دخله المشتبه به، مشيرًا أنه «تم إنقاذ عدد من الأطفال والنساء الذين عثر عليهم داخل المسجد، و يشتبه أنهم إما خطفوا أو احتجزوا كرهائن».

حيث أن عنصر أمن أصيب بجروح في تبادل إطلاق النار الذي وقع عندما اقتحمت القوات المكان، فيما تم قتل رجلين وتوقيف 36 آخرين اتهموا بتخزين الأسلحة.

هذا ولا تزال عمليات التحقيق جارية لمعرفة الصلة بين المشتبه به الأساسي، والأشخاص الذين عثر عليهم في المسجد، بحسب المصدر نفسه.

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