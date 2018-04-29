زعيم كوريا الشمالية: واشنطن ستُدرك أني لست شخصاً قد يطلق سلاحاً نووياً

عين ليبيا

أعلنت كوريا الجنوبية الأحد أن كوريا الشمالية تعهدت بإغلاق الموقع الذي تجري فيه اختباراتها نووية الشهر المقبل، ودعوة خبراء أميركيين إلى البلاد، في وقت أعرب الرئيس دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع نظام الكوري الشمالي.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال خلال قمته مع نظيره الكوري الجنوبي إنه سينفذ عملية إغلاق موقع التجارب النووية في مايو، وإنه سيدعو قريباً خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إضافة إلى صحافيين لكشف العملية للمجتمع الدولي بشفافية.

كما أضاف أن كيم قال إن واشنطن تشعر بالنفور منا لكن عندما نتحدث سيدركون بأنني لست شخصاً قد يطلق سلاحاً نووياً على الجنوب أو يستهدف الولايات المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا