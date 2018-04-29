وزير الخارجية المصري يُشدد على الحل السياسي لأزمة اليمن

عين ليبيا

قال وزير الخارجية المصري خلال استقبال نظيره اليمني عبد الملك المخلافي الأحد إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمينية داعياً للتمسك بحل سياسي يجنب اليمن مخاطر الإنزلاق في صراع طويل الأمد بحسب الأناضول للأنباء.

وتركزت محادثات وزيري الخارجية المصري واليمني على تقييم الوضع السياسى وتوازنات القوى على الساحة اليمنية بشكل مفصل حيث شدَّد شكري على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية.

كما أكد استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم السياسى لجهود تحقيق السلام والحل السياسى للأزمة اليمنية بالإضافة إلى دعمها بطبيعة الحال لجهود الأمم المتحدة للوساطة.

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