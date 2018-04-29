ماني يشيد بموسم صلاح الاستثنائي

أشاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، بموسم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح المذهل مع الريدز، مشيرًا إلى أن الأخير دائمًا ما يقدم سحرا خاصا في تدريبات الفريق، وذلك نقلًا عن موقع "فور فور تو"، اليوم الأحد.

وسجل صلاح 43 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وبات قريبًا من تحطيم رقم إيان راش أسطورة ليفربول كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بقميص الريدز في موسم واحد بواقع 47 هدفًا، وأعرب ماني عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه صلاح، معربًا أيضًا عن تطلعه لمساعدة صلاح في تسجيل المزيد من الأهداف.

وفي هذا الصدد قال ماني: "بالنسبة لي هو أمر لا يصدق، فدائمًا ما أبدع صلاح مع ليفربول حتى في التدريبات، وبات الأمر طبيعيا بالنسبة لنا، ونحاول بدورنا مساعدته على تسجيل المزيد من الأهداف فهو أمر جيد للغاية لنا".

وسجل ماني 18 هدفًا هذا الموسم مقابل تسجيل روبرتو فيرمينو 27 هدفًا، ليشكل الثلاثي خط هجوم ناريا لمدرب الفريق يورجين كلوب هذا الموسم، وأكد اللاعب السنغالي أن العلاقة الطيبة بينهما هي السر وراء هذه النجاحات.

وقال ماني عن هذا الأمر: "أعتقد أن السر وراء مستوانا المميز هو كوننا أصدقاء مقربين للغاية من بعضنا البعض، وأحب دائمًا اللعب إلى جوار هؤلاء اللاعبين العظماء، كوننا نفهم بعضنا البعض كثيرًا، حيث نحاول التحرك من أجل بعضنا، وبات الأمر أسهل في فهمنا لبعضنا البعض بعد التدرب كثيرًا معًا، ومع الوقت يزداد الفهم أكثر وأكثر".

وأضاف النجم السنغالي: "من الأمور المسلية للغاية اللعب إلى جوار صلاح وفيرمينو، حيث أستمتع كثيرًا بالمباريات وأشعر دائمًا بالسعادة في كل مرة أصنع فيها هدفًا لأي منهما، وهو ما تراه الجماهير على أرض الملعب، حيث دائمًا أبحث عنهما كما أنهما يبحثان عني بدورهما، وهو ما جعلنا فريقًا أفضل".

يذكر أن مباراة ليفربول القادمة ستكون يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، وتمكن الريدز من الفوز بلقاء الذهاب على ملعب الأنفيلد الأسبوع الماضي بنتيجة 5-2.

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