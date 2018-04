مشروع قانون تونسي لإجبار الحكومة على تخصيص نصف المناصب الوزارية للنساء

وكالات:

قالت نادية زنقر النائبة البرلمانية عن كتلة مشروع تونس، إن الحركة في طور إعداد مشروع قانون لإجبار الحكومات على تمثيل المرأة في المناصب الوزارية والقيادية.

وأضافت زنفر في تصريحات أمس السبت لوكالة “سبوتنيك”،أن المرأة لم تكن ممثلة بالشكل العادل طوال السنوات الماضية، وأن قانون المناصفة الأفقية الذي تم إقراره فيما يتعلق بانتخابات البلدية يعد بداية الطريق لمثيل المرأة تمثيلا عادلا في الحياة السياسية بتونس.

وأوضحت، القوانين التي أقرت خلال الفترات الماضية بشأن حقوق المرأة لم تتضمن تمثيل المرأة في الوزارات بشكل عادل أو ملزم، وهو ما تعمل عليه كتلة مشروع تونس الآن، بحيث تصبح الحكومات ملزمة بنسبة حقائب المرأة في الوزارات، خاصة أن حكومة الشاهد تضمنت تمثيلا ضعيفا للوزيرات.

وأضافت أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 35%، فيما ستمثل في انتخابات البلدية النصف، إلا أن الأمر سيحتاج إلى مجهود كبير خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل التوعية وتهيئة المناخ ونشر ثقافة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في المجتمع التونسي وهي عملية تحتاج إلى العمل بشكل جاد.

والانتخابات المزمع إجراؤها في 6 مايو 2018 تعد الأولى بعد الثورة إذ أن أخرها كانت في 2010.

