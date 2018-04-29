جون بولتون: الملف النووي الليبي نموذج يُمكن تطبيقه على كوريا الشمالية

عين ليبيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن قرار ليبيا للتخلي عن سعيها لتطوير أسلحة نووية تحت حكم القذافي يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به بالنسبة لكوريا الشمالية بحسب بي بي سي.

وأضاف بولتون أن على كوريا أن تظهر التزاما مشابهاً من أجل إقناع واشنطن بأنها جادة بشأن التخلي عن برنامجها النووي.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية درست النموذج الليبي ولكنها توصلت إلى قناعة مغايرة، وقالت سابقاً إنها بحاجة إلى أسلحة نووية لتجنب مصيراً يشبه مصير القذافي الذي أسقط حكمه بدعم من حلف شمال الأطلسي.

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