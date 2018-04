توقيف مدير صحيفة”شرق” الإيرانية بتهمة الإساءة لنساء أحد الأحياء

أوقف مدير صحيفة “شرق” الإيرانية الإصلاحية مهدى رحمنيان، بعد شكوى رفعتها نساء فى مدينة شمال شرق إيران، اعتبرن أنهن تعرضن للتشهير فى تحقيق نشر أخيرًا، وذلك حسبما ذكرت الأحد، وكالة “ايسنا” للأنباء.

ونقلت الوكالة عن حسن حيدرى، مساعد مدعى عام مشهد، كبرى مدن محافظة خراسان-رزادى، قوله “استدعى القضاء مدير صحيفة شرق بعد الشكوى التى رفعتها مجموعة من سيدات يسكن فى حى شهيد رجائى فى مشهد، فى أحد المقالات، وصفت الصحيفة قسمًا من نساء الحى بأنهن عاهرات”، وأضافت الصحيفة، أن القضاء طلب تعويضًا قيمته 500 مليون ريال (حوالى 9000 دولار) للحؤول دون وضع مديرها فى الحبس على ذمة التحقيق قبل المحاكمة، وأوضحت “خراسان”، صحيفة مشهد، أن رحمنيان أبقى رهن الاحتجاز بعد مثوله أمام القاضى، لأن التعويض لم يكن قد دفع السبت.

وكانت صحيفة شرق، نشرت فى الثامن من أبريل تحقيقًا حول قتل فتاة أفغانية فى السادسة من عمرها فى هذا الحى الفقير بمشهد، ثانى مدن إيران من حيث عدد السكان، وفى هذا التحقيق، نقلت الصحافية عن مسئول جمعية تعنى بمساعدة الأطفال والمعوزين، آسفه لوجود عدد كبير من بيوت الدعارة وبيع المخدرات فى الحى، وذكرت خراسان، أن نشر التحقيق أدى بعد 3 أيام إلى تظاهرة غاضبة نظمها السكان أمام المسجد، وأوضحت وكالة “إيسنا”، أن حيدرى أعلن أن النيابة طلبت من مدير صحيفة “الشرق” “اتخاذ تدابير” فى حق الصحافية وتعويض الأضرار، وأضافت “لو اتُخذت تدابير لتصحيح هذه المقالة، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه“.

وعلى غرار عدد كبير من الصحف اليومية الإصلاحية الأخرى، استأنفت “الشرق” صدورها أواخر 2012 بعد منعها طوال سنوات، و”الشرق” واحدة من أبرز الصحف الإصلاحية، ووسائل الإعلام الداعمة للرئيس حسن روحانى، المحافظ المعتدل الذى انتُخب فى 2013 وأعيد انتخابه فى 2017 بدعم من الاصلاحيين الذين لم يقدموا مرشحا، ومنذ تسلمه مهام منصبه، يتعرض روحانى لانتقادات حادة من فريق المحافظين المتشددين الذى يهيمن على السلطة القضائية والأجهزة الأمنية.

