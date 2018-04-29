إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة إصلاحية إيرانية بعد يوم من اعتقاله

أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، سراح مهدي رحمانيان، رئيس تحرير صحيفة "شرق"، أكبر الصحف الإصلاحية في البلاد، بكفالة بعد يوم من حبسه.

وكان رحمانيان قد اعتقل أمس بزعم أنه سمح بطباعة تقرير مثير للجدل عن الدعارة في مدينة مشهد شرقي البلاد.

ولم يتمكن رحمانيان من دفع الكفالة بالأمس، إلا أن صحيفته أكد عبر تويتر أنه استطاع دفع الكفالة اليوم وتم إطلاق سراح.

وذكر ممثل الادعاء بالمدينة أن الصحيفة أعدت تقريرا منافيا للحقيقة حول الدعارة بمنطقة معينة في المدينة، مما أدى إلى تقديم بلاغ ضد الصحيفة.

وكانت الصحيفة ذكرت بالأمس أن محكمة أمرت رحمانيان بسحب التقرير ومعاقبة الصحفي المسئول عنه، لكنه رفض ذلك.

ومشهد، المدينة المقدسة في إيران ومقر ضريح الإمام الشيعي الثامن، هي معقل الدعم للمحافظين الإيرانيين الذين يعارضون الإصلاحات.

وعلى مدار 15 عامًا، كانت صحيفة شرق تنتقد المتشدّدين الإيرانيين، مما أكسبها حضورًا شعبيًا عبر الإنترنت. وتعرف الصحيفة أيضا بتقاريرها المثيرة للجدل.

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