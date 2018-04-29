معارك دامية بين النظام والتحالف العربي الكردي في شرق سوريا

اندلعت معارك اليوم الأحد، في شرق سوريا بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن، ما أدى إلى مقتل ستة من عناصر هذه المجموعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتجري المعارك في محافظة دير الزور الغنية بالنفط وسبق أن سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي الذي طرد من غالبية المناطق التي كان يسيطر عليها.

وشهدت هذه المحافظة سباقا بين قوات النظام مدعومة من روسيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها تحالف دولي تقوده واشنطن.

وتسيطر قوات النظام حاليًا على مدينة دير الزور وكامل الضفة الغربية لنهر الفرات في حين تنتشر قوات سوريا الديمقراطية على ضفته الشرقية.

وإن "وحدات من قواتنا المسلحة تتمكن من تحرير أربع قرى شرق نهر الفرات وهي (الجنينة ـ الجيعة ـ شمرة الحصان ـ حويقة المعيشية) التي كانت تحت سيطرة ما يسمى قوات سورية الديمقراطية".

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن "هدف النظام هو حماية مدينة دير الزور عبر صد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الموجودين على الضفة قبالة المدينة".

وأضاف عبد الرحمن أنه سجلت في السابق اشتباكات بين الجانبين، إلا أنها المرة الأولى التي يشن فيها النظام عملية لاستعادة مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إلى حصول "تبادل لإطلاق النار" بين الجانبين، كما أوردت القوات في بيان "بدأ جيش النظام السوري وميليشياته باستهداف قواتنا في ريف ديرالزور بمحاذاة نهر الفرات".

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