اكدت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل أفرجت اليوم الأحد عن المواطنة اللبنانية نهاد دلى التى اختطفت أمس على الحدود مع إسرائيل وسلمتها إلى عناصر من مخابرات الجيش اللبنانى عبر قوات الأمم المتحدة فى لبنان”اليونيفيل”.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلى كان قد خطف دلى أمس السبت من محور الشحل شرقى بلدة شبعا.

