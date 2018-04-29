ثلاثة قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية في جنوب ليبيا

قتل قائد طائرة ومساعدان له الأحد، في تحطم طائرة شحن عسكرية تستخدم لتموين حقل نفطي في جنوب ليبيا، بحسب ما أعلن مصدر عسكري.

وقال مصدر عسكري: إن الطائرة "تحطمت عند إقلاعها من حقل الشرارة قرب اوباري جنوب البلاد".

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت وصلت من طرابلس لإحضار "التموين الاعتيادي لموظفي الحقل (النفطي)" وكانت تغادر من دون حمولة.

وقال المصدر إنه "نتج عن ذلك وفاة قائد الطائرة واثنين من مساعديه، فيما نجا اأحد افراد الطاقم رغم إصابته إصابات بالغة".

ولم تتضح بعد أسباب تحطم الطائرة في أحد اكبر الحقول النفطية في جنوب ليبيا.

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