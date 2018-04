اندلاع حريق داخل مركز للتسوق بمدينة جدة السعودية

سيطرت فرق الدفاع المدني السعودي في محافظة جدة على حريق شب داخل أحد مراكز التسوق في حي الحمراء، فيما طوق الأمن الموقع لتسهيل عملية إخماد الحريق.

وأكد مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي، أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، نافيا وقوع ضحايا في الحادث.

وقال المطرفي: “شرعت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق بهدف منع انتقاله إلى مواقع أخرى ملاصقة للمركز”…”مساحة الموقع 9 آلاف متر، وأعمدة الدخان شوهدت من مسافات بعيدة”.

وشدد المسؤول السعودي على أن رجال الدفاع المدني نجحوا في احتواء الحريق، وأنهم تأكدوا من خلو المبنى من الأشخاص.

