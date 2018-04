أفاد وسائل إعلام مصرية بأن حريقا اندلع اليوم الأحد، داخل مبنى قيد الإنشاء تابع للمتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة قرب القاهرة.

وذكرت وسائل الإعلام أن النيران اشتعلت في هياكل معدنية، وضعت أمام المبنى من أجل استكمال أعمال إنشائه.

ودفع خدمات الطوارئ بعدد من سيارات الإطفاء إلى المكان في محاولة لإخماد الحريق، الذي وقع داخل منطقة الأهرامات في الجيزة.

The post فيديو.. اندلاع حريق في المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية