سعد الحريرى يرتدى العباءة العربية تحت شعار” نحنا الخرزة الزرقا”

ظهر رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في محافظة عكار، ضمن جولة انتخابية لصالح تيار المستقبل، مرتديا العباءة العربية وخلفه شعار الحملة الانتخابية “نحنا الخرزة الزرقا”.

ووصل الحريري إلى منطقة جبل أكروم، محطته الأولى في جولته بعكار، حيث نظم له استقبال حاشد في المنطقة الواقعة عند الحدود اللبنانية الشمالية الشرقية مع سوريا.

وأكد الحرير خلال كلمة ألقاها في جبل أكروم أن الانتخابات النيابية “مصيرية”، وبعدها انتقل الحريري إلى منطقة وادي خالد، حيث أقيم له استقبال كبير ونحرت له الجمال وألبس عباءة عربية من قبل وجهاء عشائر المنطقة الحدودية.

يذكر أن شعار الحملة الانتخابية لتيار المستقبل “نحن الخرزة الزرقاء”، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة منذ إعلانه في مارس الماضي، وأصبح حديث المؤيدين والمعارضين للتيار.

