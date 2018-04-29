فوائد الرقص للحامل.. ينشط الدورة الدموية ويخلصك من الاكتئاب

تخيلي نفسك أصابك الملل والاكتئاب فتشغلين الموسيقى التي تحبينها، وتغمضين عينيك لتستمعي جيدًا، فيبدأ جسدك تلقائيًا بأداء حركات عفوية على النغمات الموسيقية، وإذا كنت حاملًا ستجدين بعض النصائح تنهال عليك من كبار السن حول أهمية راحتكِ وتجنب الحركات الكثيرة، غير مدركة أن فكرة الحمل مختلفة تمامًا، ورقص الأجنبيات في أثناء الحمل ليس خيالا علميا أو أمرا خطرا، بل أن الرقص يعطيكِ مرونة ويخلصك من الإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع MomJunction، ونقدم مجموعة من الفوائد الصحية للرقص في أثناء الحمل والاحتياطات اللازمة أيضًا.

سيدتي.. الرقص حالة مختلفة تمامًا، ولكن عليك الأخذ في الاعتبار أنه لا يجب عليك القيام بحركات راقصة شاقة أو تتضمن القفز العنيف، فبدلاً من ذلك، يمكنك أن تمارسي أشكالا أخرى للرقص مثل السامبا والجاز والرقص والسالسا التي صممت خصيصًا لتناسب الأمهات، ومن هنا يمكنك التعرف على أفضل 7 رقصات حول العالم.

– فوائد الرقص في أثناء الحمل:

1- المحافظة على مرونة الجسم في أثناء الحمل.

2- الرقص وسيلة رائعة للحفاظ على مستويات لياقتك البدنية.

3- إذا كنتِ ترغبين في الحصول على عضلات قوية لفترة طويلة، فيمكنك أيضًا تحقيق ذلك في أثناء الحمل من خلال الرقص، كما أن الباليه تحديدًا يساعدك على الحفاظ على قوة عضلاتك.

4- الرقص خيار رائع إذا مارستيه بشكل جماعي مع أصدقائك.

5- يساعد الرقص على تجديد الدورة الدموية ويحافظ على صحة القلب والرئتين في أثناء الحمل.

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– الاحتياطات الواجب اتباعها في أثناء الرقص:

هل من الآمن الرقص في أثناء الحمل؟ في حين أن الرقص يمكن أن يكون ممتعًا ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات لياقتك في أثناء الحمل، فهناك بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها لضمان الحمل الآمن والصحي، ومنها:

1- خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، تأكدي من أنك ستأخذين جلسة دافئة قبل أن ترقصي، حيث يجعل ذلك المفاصل والأربطة والعضلات في حالة استعداد للتعامل مع الضغط الإضافي الذي سيبنى في أثناء الرقص وستتجنبين بأمان أي فرصة للإصابة، كما يجنبك زيادة معدل ضربات القلب بشكل سريع، وهو أمر غير جيد في أثناء الحمل.

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2- في حال كنتِ تشعرين بأن جسمك غير قادر على ممارسة الرقص أو كنتِ تشعرين بالتعب، توقفي فورًا ولا تضغطي على نفسكِ، وخلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، عليكِ الانتباه إلى الحفاظ على توازنك مع بدء نمو بطنكِ.

3- تجنبي أشكال الرقص التي تشمل الكثير من الحركات الشديدة، مثل القفزات، والرجعة الخلفية، والدوران، وحركات الورك الكبيرة، وما إلى ذلك.

– ما أنواع الرقص الأفضل في الحمل؟

1- ﺣﺎولي اﺧﺗﯾﺎر "كلاس" رﻗص ﺣﻣل ﻣﺧﺻص إذا ﮐﺎن ھﻧﺎك واﺣد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗك، ويجب أن يكون التركيز على الحفاظ على اللياقة البدنية بدلاً من تحسينها، ومع ذلك، إذا كان حملك بصحة جيدة وكنتِ تشعرين جيدًا أنك مستعدة لممارسة الرياضة فقد تتمكنين من زيادة مستويات اللياقة البدنية.

2- ممارسة التمارين ذات التأثير المنخفض، والتي تتضمن الحفاظ على قدم واحدة على الأرض في جميع الأوقات، لا تؤثر على المفاصل كثيرًا، كما أن التغيرات الهرمونية في الحمل تجعلك أكثر عرضة للإصابة إذا قمت بالإفراط في التمدد أو الضغط على المفاصل.

3- يستخدم الرقص الشرقي البطن والعضلات والجذع، ويساعد على الحفاظ على ظهر مرن، كما يساعدك على التركيز على الوضع الجيد، وفي أثناء الرقص الشرقي، ستشعرين على الأرجح بأن عضلات قاع الحوض تعمل بشكل سليم.

لا تتردي في الرقص في أثناء الحمل وتمنعي نفسك من متعة حقيقية تزيد من هرمون السعادة لديكِ وتحسن من أدائك وصحتك في نفس الوقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا