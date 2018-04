بومبيو يصل إسرائيل في أول زيارة له ويلتقي نتنياهو

ألتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، الذي يقوم بجولة شرق أوسطية تشمل أيضا الأردن والسعودية.

وأفادت مراسلتنا في القدس أن نتنياهو هنأ الوزير الأمريكي بمناسبة توليه منصبه، وقال: “نفتخر كثيرا بأن هذه هي زيارتك الأولى كوزير للخارجية الأمريكية”.

من جهته، قال بومبيو: “أنتم شركاء مهمون للغاية، ولكم مكان خاص في قلبي”، وقال السيد بومبيو: “أنتم شركاء هامون للغاية وهناك مكان خاص في قلبي مخصص لكم”.

وكان بومبيو وصل السبت إلى العاصمة السعودية الرياض أولى محطات جولته الخارجية الأولى، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير الجديد إنه يعتزم أن يناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015.

وذكر مسؤول في الخارجية الأمريكية أن زيارة بومبيو تأتي بعد يومين فقط من أدائه اليمين لتولي منصبه، وتهدف أيضا إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة.

