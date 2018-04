حكم بإعدام قائد عسكرى عراقى سابق رميا بالرصاص بسبب “داعش”

تداولت وسائل إعلام عراقية وثيقة للمحكمة العسكرية الأولى، حول صدور حكم ثان بالإعدام بحق قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي، في إطار قضية سقوط مدينة الموصل بيد “داعش” في 2014.

وجاء في الوثيقة أنه صدر حكم بـ”الإعدام رميا بالرصاص بحق المتهم الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى سابقاً”.

وقد منحت المحكمة العسكرية الأولى العراقية الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض على الغراوي، أينما وجد، وإلزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بالإخبار عن محل اختفائه.

كما نص الحكم على “حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمتضررين من الجريمة، بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر”.

