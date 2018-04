تشييع جثمان رئيس جواتيمالا السابق فى جنازة عسكرية وشعبية

شيع الآلاف رئيس جواتيمالا السابق ألفارو أرزو، فى جنازة عسكرية وشعبية، وقد حكم ألفارو أرزو جواتيمالا بين عامى 1996 و2000، وتوفى جراء نوبة قلبية الجمعة، عن عمر ناهر اثنين وسبعين عاما.

وكان أرزو قد وقّع فى 29 ديسمبر العام 1996 اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية التى أوقعت 200 ألف قتيل ومفقود فى جواتيمالا، وأكدت عضو مجلس بلدية العاصمة روزا ماريا بوترون وفاة أرزو الذى كان قد شغل فى الآونة الأخيرة منصب رئيس البلدية.

وأصيب أرزو بنوبة قلبية بينما كان يلعب الجولف، وكتب الرئيس جيمى موراليس على حسابه فى تويتر “جواتيمالا فقدت رجلا عظيما كرّس حياته للخدمة، رجل دولة وقائد وصديق حقيقي“.

