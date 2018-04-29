اتفاق مصري فرنسي بشأن الانتخابات في ليبيا

القاهرة-العنوان

قال المتحدث الرئاسي المصري بعد اجتماع عقد يوم الأحد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة إن وجهات نظر مصر وفرنسا اتفقت على أن ليبيا يجب أن تسارع بإجراء انتخابات بعد حدوث تقدم نسبي في أوضاع الدولة.

وأضاف بسام راضي في بيان “اتفقت وجهات النظر على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري”.

وأشار إلى أن “الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها”.

وكان وزير الخارجية سامح شكري ولو دريان قد تناولا اليوم الأحد الوضع في ليبيا، حيث أعرب الجانبان عن سعادتهما بالتنسيق والتشاور القائم بين البلدين بشأن دعم جهود بناء التوافق الوطني ودعم الاستقرار في ليبيا.

وقدم شكري إحاطة لنظيره الفرنسي بالجهود التي تقوم بها مصر على مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية