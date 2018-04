الجيش السورى يستعيد 4 قرى من قبضة قوات مدعومة امريكيا

نجح الجيش السوري فى استعاد 4 قرى شرقي نهر الفرات من قبضة تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة.

وجاء في وكالة سانا الرسمية أن القوات السورية “حررت قرى الجنينة والجيعة وشمرة الحصان وحويقة المعيشية…على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور”.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية”، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية، سيطرت على أغلب المناطق شرقي الفرات في محافظة دير الزور، في حملة قادتها لطرد تنظيم الدولة الإسلامية، من المناطق السورية الشرقية المحاذية للحدود العراقية.

ونادرا ما اشتبك الجيش السوري مع “قوت سوريا الديمقراطية” في حملته على تنظيم الدولة الإسلامية، وركز جهوده الحربية على استعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم غربي الفرات.

وعلى صعيد آخر، قالت الحكومة السورية إنها توصلت إلى اتفاق مع عدد من مسلحين يتحصنون في الضواحي المحاصرة من دمشق.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن المسلحين وافقوا على الانسحاب بعائلاتهم بتوفير السلامة لهم.

ويعتقد أن الاتفاق يشمل مسلحين في ثلاث مناطق شرقي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية.

وتناقلت وسائل الإعلام في الأيام الاخيرة أخبارا عن تقدم القوات الحكومية في قتالها مع المسلحين غربي اليرموك.

