الإمارات تطلق أحدث نظام لنقل البضائع براً بسرعة الطائرات

أطلقت الإمارات نظام “موانئ دبى العالمية كارغوسبيد”، الذى من المتوقع أن يسمح بنقل البضائع برا بسرعة فائقة تقارب سرعة النقل الجوى وبتكلفة تقارب الشحن بالحافلات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، يأتى تنفيذ المشروع بالشراكة بين “موانئ دبى العالمية” وشركة “فيرجين هايبرلووب وان” العالمية.

وتقوم فكرة النظام الجديد على تكنولوجيا “الهايبرلووب” وهى عبارة عن نظام نقل فائق السرعة، يعمل من خلال دمج أنابيب منخفضة الضغط مفرغة من الهواء، وتصل سرعة المركبات داخلها إلى مستويات عالية تناهز 1000 كيلومتر فى الساعة الواحدة، بما يفوق سرعة قطارات السكك الحديدية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 300% وبما يعادل 300 متر فى الثانية الواحدة.

وعلاوة على السرعة، فإن هذه التكنولوجيا تمتاز بعدة خصائص من أهمها أنها صديقة للبيئة حيث تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية بالكامل بدون أى انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلا عن كون تصميم النظام يراعى أعلى درجات كفاءة الاستخدام للطاقة، ما يجعله أقل تكلفة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، فى حين يتمتع النظام بأعلى درجات الأمان حيث يعمل وفق تقنيات التحكم الذاتى ما يحد من الأخطاء البشرية ويقلل كذلك من نسب التأخير المحتملة فى عمليات النقل.

