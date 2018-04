أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه، أن قواته قتلت 3 شبان فلسطينيين واعتقلت شابا آخر بزعم محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي على صفحته في “تويتر”: “حاول شابان اجتياز السياج الحدودي جنوب القطاع، وقامت قوة عسكرية بإطلاق النار عليهما، ما أدى إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر”.

