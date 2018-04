ممثلو اليابان والأردن وإسرائيل وفلسطين يبحثون ممر السلام بالبحر الميت

اجتمع ممثلو الأردن وإسرائيل والفلسطينيين برعاية اليابان الأحد على شاطئ البحر الميت فى الجانب الأردنى لبحث مشروع “ممر السلام والأزدهار“.

ويهدف المشروع الذى أطلق العام 2007 إلى المساهمة فى تحقيق السلام وتوفير مئات فرص العمل للفلسطينيين وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر ممر خاص إلى الأردن ومنه إلى العالم.

وعقدت الوحدة الاستشارية الرباعية الأطراف والتى تضم الأردن وإسرائيل والفلسطينيين واليابان اجتماعا على المستوى الوزارى لبحث تطورات المشروع.

ومثل إسرائيل وزير الاقتصاد والصناعة ايلى كوهين والأردن وزير التخطيط والتعاون الدولى عماد فاخورى والفلسطينيين وزير الخارجية رياض المالكي، فيما مثل اليابان وزير خارجيتها تارو كونو.

وقال وزير الخارجية اليابانى خلال مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماع: “نحن نشهد نتائج ملموسة، جهودنا المشتركة أخيرا بدأت تؤتى ثمارها“، وأشار إلى أن المشروع “شهد انشاء 12 شركة فلسطينية تعمل ضمن منطقة اريحا الصناعية الزراعية، وفرت فرص عمل لمئات الفلسطينيين“.

وأكد أن “ممر السلام والأزدهار مشروع حيوى لتنمية الاقتصاد فى فلسطين والازدهار فى وأدى الأردن“، واشار الى ان “الوزراء المجتمعين اليوم قدموا إلى هنا وهم يؤمنون بأن اجتماع اليوم سيساهم بشكل قوى فى السلام فى المنطقة“.

وقال الوزير اليابانى إن “اجتماع اليوم سار بشكل جيد جدا ومنطقة اريحا الزراعية الصناعية ستتقدم الى المرحلة الثانية“، وأقيمت منطقة أريحا الصناعية والزراعية على مساحة 615 الف متر مربع، وتقع أريحا (غرب البحر الميت) ضمن اراضى الضفة الغربية التى كانت تتبع إداريا للأردن قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967، وووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام العام 1994

