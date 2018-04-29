حكومة الهند تطلق برنامج تعلم في الهند.. وتدعو الطلاب الأجانب للدراسة في المعاهد التعليمية الرائدة

أصبح الطلاب من كل أنحاء العالم، بإمكانهم مواصلة دراساتهم في المعاهد التعليمية الهندية البارزة، وذلك بعد أن قامت حكومة الهند خلال أبريل الجاري، بإطلاق برنامج "تعلم في الهند"، وبوابة إلكترونية تحمل نفس الاسم.

ويعد برنامج "تعلم في الهند" مبادرة متميزة لتشجيع الطلاب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مناطق جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، على التوجه إلى الهند، والالتحاق بأفضل البرامج التعليمية الأكاديمية بالمعاهد الرائدة في الهند. وتعد البوابة الإلكترونية "تعلم في الهند" (www.studyinindia.gov.in)، واجهة مركزية تضم كافة الأوجه المتعلقة بالدراسة في الهند للطلاب الأجانب.

ومن المقرر أن يتم تعزيز البوابة الإلكترونية بتطبيق إلكتروني، وخط هاتفي للمساعدة، حيث لن يقتصر دور البوابة الإلكترونية على تقديم معلومات حول أحدث الفرص المقدمة للتعليم في الهند مثل البرامج الدراسية للطلاب الجامعيين والخريجيين وطلاب الدكتوراه، ولكنها سوف تقوم أيضاً بتيسير قبول الطلاب الأجانب، وتساعدهم على القيام باختيارات مستنيرة مبنية على ما يتمتعون به من قدرات فردية والأهداف المهنية التي يتطلعون إلى تحقيقها.

ويقدم برنامج هذا العام 15000 فرصة للدراسة في 160 معهدًا للدراسة في الهند في مختلف التخصصات، بدءاً من التكنولوجيا المتقدمة، وحتى الفنون التراثية، ويمكن للطلاب الأجانب التقدم، بدون أية رسوم، للالتحاق بحوالي 83 من المعاهد التعليمية الرائدة، حيث يقوم كل طالب بتحديد رغباته من خلال البوابة. وتقوم البوابة الإلكترونية، من خلال برنامج خاص، بتصنيف الطالب بناء على مؤهلاته وتحديد فرصته في الدراسة، بناء على اختياراته، كما تلتزم المعاهد التي توفر تلك الفرص التعليمية بتقديم منح مجانية (تتراوح بين 100% و25% بناءً على مؤهلات الطالب) لأكثر من نصف الطلاب.

وأكد بيان صادر اليوم عن سفارة الهند بالقاهرة، أن بلادها طالما ظلت واحدة من أهم مراكز التعليم في العالم في ظل التراث الممتد لجامعتي نالاندا وتاكشاشيلا، اللتين تأسستا منذ أكثر من ألفي عام، وأن الهند التي تضم أكثر من 40 ألف كلية، وأكثر من 800 جامعة (ثالث أكبر نظام للتعليم العالي في العالم)، مركزاً رائداً لتوفير تعليم عالمي المستوى وعالي الجودة بأسعار زهيدة، وعلاوة على ذلك، تتميز الهند بالتنوع في مختلف المجالات مثل الآثار والمطبخ والمهرجانات والتراث الثقافي، كما تتميز بالتعددية الثقافية والتعايش بين العقائد والأعراق المختلفة.

ويترجم الاتساع الهائل لنظام التعليم الهندي بشكل مباشر إلى توفير فرص أكبر للطلاب من كل أنحاء العالم، من أجل تحقيق تنمية مهنية وشخصية وأكاديمية متكاملة، فلقد كانت الهند ولا تزال موطناً للابتكار والإبداع والريادة، حيث يشغل الكثير من الطلاب الذين تخرجوا في المعاهد التعليمية الهندية مراكز مرموقة في القطاعات المختلفة، مثل الشركات الخاصة والحكومة، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات الرياضية، وغيرها الكثير.

وتعد الإنجليزية هي لغة الدراسة في مختلف البرامج الدراسية بالمعاهد التعليمية، ضمن برنامج "تعلم في الهند"، ومن المفترض أن يكون الطلاب المرشحون للالتحاق بالبرامج الدراسية بالمعاهد الهندية قادرين على استخدام اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثاً، ويتعين على الطلاب المرشحين زيارة البوابة الإلكترونية "تعلم في الهند" على موقع www.studyinindia.gov.in لاختيار البرامج الدراسية والالتحاق بها، والحصول على مزيد من المعلومات.

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