وفاة ديكتاتور بوليفيا السابق جارسيا ميزا عن عمر ناهز 88 عاما

توفي ديكتاتور بوليفيا السابق، لويس جارسيا ميزا، في المستشفى، عن عمر ناهز 88 عاما، بسبب مضاعفات، عقب تعرضه لأزمة قلبية، حسبما أكد محاميه فرانك كامبيرو، اليوم الأحد.

وقضى جارسيا ميزا، الشهور القليلة الأخيرة في العلاج بالمستشفى. Garc، وحوكم الديكتاتور السابق، الذي كان في السلطة في بوليفيا لأكثر من عام في مطلع الثمانينيات، في مناسبات عدة على خلفية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي عام 2017، قضت احدى المحاكم في إيطاليا غيابيا بالسجن مدى الحياة لدوره في عملية "بلان كوندور"، وهي عملية مشتركة بين الحكام العسكريين في أمريكا الجنوبية لتعقب الناشطين والمعارضة السياسية في حقبتي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

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