الخارجية الكويتية: نرفض أي تجاوزات أو تطاول على سيادة الدولة

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اليوم الأحد، أن الكويت حريصة على رعاية حقوق كافة المقيمين على أراضيها بما فيهم الجالية الفلبينية.

وأضاف الجار الله، أن حفظ حقوق المقيمين يأتي في إطار قوانين العمل المعمول بها في دولة الكويت، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة من قبل الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، مقدرا الدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في مختلف القطاعات في الدولة، والتي هي محل ترحيب وإشادة.

وأكد الجار الله، تمسك الكويت برفضها القاطع لأي تجاوزات أو تطاول على سيادتها أو قوانينها، مشيرا إلى أن موقفها سيكون حاسما دائما في مواجهة هذا التطاول.

وأوضح الجار الله، استعداد الكويت للتعاون مع الفلبين من أجل حل القضايا العالقة والخاصة بالعمالة الفلبينية، بما فيها مسألة 800 مواطن فلبيني متواجدين في مركز إيواء، إضافة إلى أية مسائل أخرى عالقة.

كان رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، قد فرض اليوم، حظرا دائما على سفر العمالة إلى الكويت.

وأعلنت الكويت قبل أيام، عن قرار بطرد السفير الفلبيني لديها، كما استدعت سفيرها من الفلبين للتشاور.

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