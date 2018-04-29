فيلايني يقود مانشستر يونايتد للفوز على أرسنال

كتب: علي الزيني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على نظيره فريق أرسنال، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز بول بوجبا هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 16، وأدرك مخيتريان هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 51، قبل أن يسجل مروان فيلايني هدف الفوز لصاحب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الثالث، وتجمد رصيد أرسنال عند 57 نقطة في المركز السادس، بفارق 11 نقطة أمام توتنهام الذي يلعب الإثنين أمام ضيفه واتفورد في ختام الجولة.

تبادل الفريقان السيطرة في ربع الساعة الأولى، حتى نجح بوجبا فى افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما رفع لوكاكو كرة عرضية على رأس سانشيز لتصطدم كرة الأخير بقدم ظهير أرسنال هكتور بيليرين ثم العارضة، قبل أن ترتد أمام لاعب الوسط الفرنسي، الذي أودعها الشباك.

ورد أرسنال في الدقيقة 20 عندما هيأ أينسلي مايتلاند الكرة أمام مختاريان الذي سددها أرضية بجانب القائم البعيد لمرمى الحارس دافيد دي خيا، وطالب لاعبو الفريق الضيف بركلة جزاء في الدقيقة 26 اثر تعرض نيلسون للإعاقة من قبل سانشيز، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب، وكاد أشلي يانج يضيف الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 41 بعدما ارتدت تمريرته العرضية من القائم القريب، قبل أن يهدّد نيلسون مرمى يونايتد برأسية مرت بجوار القائم.

وبعد مرور 6 دقائق على بداية الشوط الثاني، سجل مخيتريان هدفا رفض الاحتفال به أمام فريقه السابق، عندما تلقى كرة من جرانيت تشاكا قبل أن يتقدّم بها، ويسدد من خارج منطقة الجزاء كرة زاحفة على يمين الحارس دي خيا.

وألغى الحكم له هدفا في الدقيقة 89 بداعي تسلل راشفورد الذي تابع كرة مرتدة من القائم إثر رأسية من فيلايني، لكن الأخير ترك بصمته على المباراة بإحراز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يسار الحارس دافيد أوسبينا.

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