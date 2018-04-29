فيورنتينا يمنح هدية ليوفنتوس بعد الفوز على نابولي

كتب: علي الزيني

سقط فريق نابولي أمام نظيره فريق فيورنتينا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإيطالي.

سجل جيوفاني سيميوني الهدف الأول لفيورنتينا في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 62 عاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اختتم سيميوني ثلاثية أصحاب الأرض، مسجلا (هاتريك)، ليرتفع رصيد الفريق البنفسجي إلى 54 نقطة، فيما تجمد نابولي عند 84 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة قبل 3 جولات من النهاية.

واستغل فيورنتينا النقص العددي الذي عانى منه نابولي مبكرًا، حيث اضطر الفريق الضيف اللعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه السنغالي خاليدو كوليبالي في الدقيقة 6، بعد تدخل قوي على جيوفاني سيميوني مهاجم فيورنتينا، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

واحتسب حكم المباراة في البداية ركلة جزاء لفيورنتينا مع إنذار كوليبالي، قبل أن يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد ليتم طرد مدافع نابولي، مع احتساب ركلة حرة مباشرة لفيورنتينا من على حدود المنطقة.

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