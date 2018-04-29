الشحات يصنع في اكتساح العين للظفرة.. والإمارات يودع البطولة

كتب: علي الزيني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مسيرته في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم، بفوز كبير على ضيفه فريق الظفرة، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من المسابقة، الذي توج بها الفريق العيناوي.

وارتدى السويدي ماركوس بيرج ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) للعين، الذي حسم تتويجه باللقب رسميا قبل خوض لقاء اليوم، في الدقائق 26 و72 و85 من ركلة جزاء و88، فيما سجل دياكيه إبراهيم هدفا في الدقيقة 67.

وشارك المصري حسين الشحات مع العين خلال المباراة كبديل، حيث نجح في صناعة الهدف الخامس للفريق والذي سجله ماركوس بيرج في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد العين إلى 53 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز العاشر، لينجو بما يشبه المعجزة من الهبوط.

فيما أخفق فريق الإمارات في البقاء بالمسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع ضيفه النصر، وظل الإمارات في المركز الحادي عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة، في حين ارتفع رصيد النصر إلى 37 نقطة في المركز الرابع.

بادر سيباستيان ساز بالتسجيل لمصلحة الإمارات في الدقيقة 28، قبل أن يرد النصر بهدف التعادل عن طريق مارسيللو سيرينو في الدقيقة 34.

لم يهنأ النصر بتعادله كثيرًا، حيث أعاد عبد الغني معاوي التقدم للإمارات مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 35، لكن مسعود سليمان أحرز هدف التعادل للنصر في الدقيقة 65.

وحقق الوحدة فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه الجزيرة في مباراة كان بطلها الأول المحترف الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثانية و52 و76، وأضاف محمد هلال الهدف الرابع للوحدة في الدقيقة 86.

فيما تكفل المغربي مبارك بوصوفة بتسجيل هدف الجزيرة الوحيد في الدقيقة 45، واضطر الجزيرة للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سالم علي إبراهيم في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 46 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الجزيرة عند 28 نقطة في المركز السابع.

وتغلب الوصل على مضيفه شباب الأهلي دبي بهدف نظيف حمل توقيع عبد الله النقبي في الدقيقة 69، حيث استفاد الوصل من النقص العددي الذي عانى منه منافسه الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه حبيب الفردان في الدقيقة 26.

ارتفع رصيد الوصل إلى 41 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد شباب الأهلي دبي عند 31 نقطة في المركز الخامس.

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