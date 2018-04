مهاجرون يتحدون قرار ترامب بالقفز فوق جدار حدودى مع المكسيك

فى تحدى لقرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب نجح مئات المهاجرين فى اجتياز الجدار الحدودى بين أمريكا والمكسيك، غير مبالين بمئات الملايين من الدولارات لتشييد جدار حدودى مع المكسيك بهدف منع تسلل المهاجرين.

وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، عمليات العبور والقفز فوق الجدار الحدودى بين أمريكا والمكسيك، بعد أن أنُفق عليه ملايين الدولارات، إلا أن مهاجرين نجحوا فى تسلقه من الجانب المكسيكى والعبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإرسال “بين 2000 و4 آلاف” عنصر من الحرس الوطنى إلى الحدود مع المكسيك لمؤازرة حرس الحدود فى ضبط الأمن ووقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، بينما دان نظيره المكسيكى “مواقفه التهديدية”.

وهى المرة الأولى التى يذكر فيها ترامب تفاصيل عن هذه القوة منذ إعلانه المفاجىء، عن رغبته فى نشر الجيش على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وقد أمر بإرسال الحرس الوطنى لكنه لم يذكر تفاصيل.

