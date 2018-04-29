رسميا.. ليفربول يجدد عقد فيرمينيو حتى 2023

كتب: علي الزيني

وقع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، على عقود جديدة طويلة الأمد مع "الريدز"، حيث أعلن الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي عن توقيع اللاعب، على عقد جديد، بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة الفريق بالدوري الإنجليزي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إلى أن العقد الجديد الخاص فيرمينو مع ليفربول يمتد إلى 5 سنوات، حيث يتقاضى 9 ملايين جنيه أسترليني سنويًا ، معربًا عن سعادته بعد تجديد تعاقده مع "الريدز" بعقد طويل الأمد، اليوم الأحد، ليستمر مع الفريق حتى 2023.

وقال فيرمنيو، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "تجديد عقدي كان قرارًا سهلًا، أنا سعيد جدًا هنا في ليفربول، وتطورت كثيرًا في الفترة الأخيرة بدعم كامل من الفريق".

وأضاف: "كل شيء في الفريق مناسب، وزملائي في الفريق مميزون ورائعون وأمتن كوني ألعب بجوارهم في ليفربول".

وتابع: "أحب التواجد في ليفربول، مشجعي الفريق رائعون في الوقوف بجانبنا وكيفية دعمنا، وما يقومون به أثناء المباريات من تشجيع أمر رائع".

وانضم فيرمينو إلى ليفربول عام 2015 من هوفنهايم الألماني، ومنذ هذا الوقت شارك في 140 مباراة مع "الريدز" في جميع المسابقات، واستطاع إحراز 50 هدفًا.

وخلال الموسم الحالي، والذي يعتبر الأفضل للبرازيلي مع ليفربول، شارك في 50 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا، منها 10 أهداف دوري أبطال أوروبا، ويلعب فريق ليفربول أمام روما الإيطالي مباراة إياب نصف نهائي البطولة، يوم الأربعاء المقبل، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما 5 – 2 أحرز فرمينيو هدفين، ومحمد صلاح "هدفين" كل لاعب وماني هدف.



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