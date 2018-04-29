أمريكا تدعو كوريا الشمالية لاتباع نموذج ليبيا بشأن الأسلحة النووية

واشنطن-العنوان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن كوريا الشمالية يجب أن تتخذ خطوات “لا رجعة فيها” لتخليص البلاد من برنامج أسلحتها النووية، في صفقة يمكن أن تشبه تلك التي حدثت في ليبيا عام 2003.

وأضاف بومبيو، خلال مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية اليوم الأحد، إن هناك “فرصة حقيقية” للتوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

وكان بومبيو قد التقى سراً مع كيم جونغ أون في بيونج يانج إبان رئاسته لوكالة المخابرات المركزية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بومبيو إنه التقى مع كيم بموجب تعليمات واضحة من ترامب لمناقشة طريقة للتحقق مما إذا كانت شبه الجزيرة الكورية قد نزع سلاحها النووي، مضيفا أن الإدارة “أعينها مفتوحة على مصراعيها”.

وأضاف، “نستخدم كلمة” لا رجعة فيها “بنوايا قوية”..”سنطلب تلك الخطوات التي تثبت أن نزع السلاح النووي سوف يتحقق.”

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في مقابلة منفصلة مع “فوكس نيوز” إن التوصل إلى اتفاق عام 2003 للقضاء على برنامج أسلحة الدمار الشامل الليبي يمكن أن يكون بمثابة نموذج لمفاوضات كوريا الشمالية.

وقال بولتون “وضعنا في اعتبارنا النموذج الليبي منذ عام 2003 و 2004.. هناك اختلافات واضحة.. البرنامج الليبي كان أصغر بكثير لكن ذلك كان أساسا للاتفاق الذي أبرمناه.”

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