أزمة محمد صلاح مع رعاة الجبلاية حديث الصحف العالمية

كتب: علي الزيني

تفاعلت الصحف العالمية مع أزمة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، التي أثيرت مؤخرًا، خاصة بعد التدوينة، التى أطلقها صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل غير مسبوق.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "صلاح يتعرض للإهانة في نزاع حقوق الصور المصرية"، وأضافت الصحيفة، "أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري، تواصل مع جميع الأطراف، لحل المشكلة".

وذكرت صحيفة "ميرور" أن الخلاف الدائر حول أزمة استخدام صور الفرعون لن ينتهي على ما يبدو قريبًا، مسلطة الضوء على التغريدة، التي كتبها صلاح اليوم على حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» وأعرب فيها عن استيائه من الطريقة التي تعامل بها الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأزمة.

وقالت الصحيفة: "إن محمد صلاح متورط في أزمة مع الاتحاد المصري قبل أسابيع من كأس العالم".

وأوضحت الصحيفة، أن هذا يأتي في وقت يتعاقد فيه صلاح بالفعل مع شركة أخرى للاتصالات المنافسة للترويج لمنتجاتها، لكن المسئولين في الاتحاد المصري لكرة القدم يرفضون العدول عن موقفهم في الأزمة.

ونشرت صحيفة أوكسفورد تايم: "محمد صلاح اتهان فى نزاعات مصرية على حقوق ملكية نشر الصور، وأكدت أن صلاح تعرض لأزمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم، وأكدت أن صلاح يدافع عن حقوقة بعد نشر صورته على طائرة المنتخب".

أما صحيفة "ليفربول إيكو"، أكدت، إن شعورًا بالإحباط يسيطر على صلاح نتيجة لعدم إظهار المسؤولين المعنيين في مصر أي نوايا لحل الخلاف.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد إذا ما كان صلاح يلمح في تغريدته التي أطلقها اليوم، إلى تهديدات بالانسحاب من اللعب رفقة منتخب "الفراعنة" في مونديال روسيا.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات سابقة أطلقها وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، التي قال فيها: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وتعود الأزمة لوجود انتهاكات من الشركة الراعية للجبلاية – وفقاً لوجهة نظر مدير أعمال اللاعب – للحقوق الإعلانية لمحمد صلاح بجانب استغلال صوره في 3 إعلانات بدون اتفاقات مسبقة ما يعد مخالفا للوائح.

أزمة محمد صلاح مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة تأتي بسبب الخلط الذي حدث في الحقوق الإعلانية بعد تألق نجم الكرة المصرية، حيث أعلن رامي عباس مدير أعماله من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وجود أزمة خطيرة مع اتحاد الكرة، بينما نفى مسئولو الشركة الراعية وجود أي أزمات حول حقوق إعلانية مع اللاعب، ولم يتم منعه من الظهور في إعلان حملة لا للمخدرات، التي شارك فيها، بل تم منحه الموافقة وفقاً لمستندات رسمية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا