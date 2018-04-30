رسميا.. برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ25

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ25 في تاريخه بعد فوزه على ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 4-2 في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ35 من البطولة.

تقدم فيليب كوتينيو لبرشلونة في الدقيقة 7 وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يسجل لوكاس بيريز الهدف الأول لديبورتيفو في الدقيقة 40 وفي الدقيقة 64 أحرز إيمري كولاك هدف التعادل وعاد ليونيل ميسي للتسجيل في الدقيقة 82 قبل أن ينجح في إضافة الهدف الرابع للبارسا والثالث له في اللقاء في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة لـ86 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له 3 مباريات فقط ليحسم بذلك الفريق الكتالوني اللقب رسميا لصالحه، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو عند 28 نقطة ليتأكد هبوطه رسميا لدوري الدرجة الثانية.

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