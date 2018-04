«الصداقة الليبية الأمريكية»: نرحب بانضمام ليبيا لشراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء

المتوسط:

أكدت جمعية الصداقة الليبية الأمريكية حرصها الكامل على توطيد وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون والتشاور والتنسيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الجمعية ترحيبها بقوة بالإعلان عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، التي تحدد الالتزام المتبادل بتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا، والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة المغاربية برمتها.

وأبدت الجمعية ارتياحها لانضمام ليبيا إلى شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، هذه الشراكة التى ستساهم مساهمة فعالة في حماية الحدود واستتباب الأمن في كامل التراب الليبى.

وأكدت ان توقيع هذه المعاهدات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية سيشكل جسرا جديدا لبناء علاقات أمتن وأقوى وسيفتح المجال بشكل أكبر للتواصل وتبادل الزيارات والمشاورات بين البلدين الصديقين، موضحة أن أواصر الصداقة الليبية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة علاقات تاريخية امتدت إلى عقود طويلة .

وأعربت جمعية الصداقة عن ترحيبها بتوقيع اتفاقيات تعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أسس قوية ومستمرة وتقوم على الاحترام المتبادل والمنافع والمصالح المشتركة والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

