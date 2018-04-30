المؤسسة والوطنية للنفط “الموازية”: فتحنا تحقيقا في حادث تحطم طائرة النقل بحقل الشرارة

طرابلس 30 أبريل 2018 (وال) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الموازية أن طائرة الشحن التي تحطمت الأحد أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة النفطي كانت تقل 18 طنا من مواد التموين ومستلزمات الصيانة اللازمة للحقل، مؤكدة استشهاد ثلاثة أفراد من طاقم الطائرة وإصابة فرد آخر بحروق.

وقالت المؤسسة في بيان إن “الطائرة مستأجرة للمؤسسة وهي من نوع سي 130 وتحطمت بعد إقلاعها وسقطت على بعد 2 كيلو متر من مهبط مطار حقل الشرارة على تمام الساعة 12:25 بعد ظهر أمس الأحد”.

وأوضحت المؤسسة أن الناجي الوحيد من الحادثة جرى إسعافه إلى إحدى مصحات طرابلس بعد إجراء الإسعافات الأولية له بالحقل، مؤكدة أن طواقم الإسعاف بالحقل هرعت لنجدة الطائرة المنكوبة لحظة سقوطها.

وأشارت المؤسسة إلى أن طاقم الطائرة يتكون من العقيد أحميدة ناصوف، والمقدم عبدالكريم السنوسي، والعميد المبروك عمر وهم الذين لقوا مصرعهم إثر هذه الحادثة، فيما يدعى الناجي الوحيد والذي يقبع في العناية الفائقة “عبدالرحيم شبل”.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها تابعت الحادثة عن كثب فور وقوعها وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث المأساوي.

يشار إلى أن الطائرة عسكرية، ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة، ولقد اضطرت الشركة لاستئجار هذه الطائرة لنقل التموين ومستلزمات الحقل الأخرى بسبب الاغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البرية المؤدية إلى الحقل. ( وال- طرابلس) س ع/ ا م

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