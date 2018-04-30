مصر تطالب بالإسراع بمفاوضات سد النهضة الأثيوبي

طالبت مصر، بالإسراع بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما يعكس إحباطاً إزاء ما ترى القاهرة أنه تلكؤ من أديس أبابا في حل النزاع.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بالقاهرة، أن هناك حاجة للإسراع بوتيرة المفاوضات بعدما انقضت حوالي ثلاث سنوات وأكثر منذ توقيع اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث في الخرطوم.

وأشار شكري إلى أن إعلان مبادئ حول استخدام مياه النيل الأزرق الذي سيقام عليه السد الذي وقع في مارس 2015، يقضي بأن لا تعمل أي من الدول الثلاث على إلحاق ضرر كبير بإحداها أو اثنتين منها، وأن تخفف هذا الضرر أو تنهيه إذا وقع بالفعل.

وقال شكري إن من المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعا في لـ15 من مايو يضم وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري ورؤساء أجهزة المخابرات.

يذكر أن هناك خلافات بين مصر وأثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي يستهدف توليد الطاقة الكهربائية، والذي يكلف أربعة مليارات دولار،حيث تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل والتي تحتاج إليها بشدة في الشرب والري والصناعة.

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