وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة يشكل لجنة لدراسة إنشاء منطقة حرة ببلدية الكفرة

البيضاء 30 أبريل 2018 (وال) – أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة الدكتور منير عصر الأحد قرارا يقضي بتشكيل لجنة تأسيسية للإعداد والتجهيز لإنشاء منطقة حرة ببلدية الكفرة.

ووفقا للقرار رقم 30 لسنة 2018 ميلادي فإن القرار أوكل للجنة مهام تحديد مكان المنطقة الحرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى استكمال كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتشكيل مجلس إدارة لها.( وال- البيضاء) ا م

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