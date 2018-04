رئيس وزراء اليابان يصل الإمارات وتعزيز العلاقات على قمة المباحثات

وصل شينزو آبى رئيس وزراء اليابان إلى الإمارات العربية المتحدة مساء الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن يشارك آبى فى أبوظبى، المحطة الأولى فى جولته الشرق أوسطية التى ستقوده ايضا إلى الأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة، فى منتدى الأعمال الاماراتى-اليابانى لتسليط الضوء على نطاق التعاون بين البلدين وغمكانية تعزيزه، وتعتبر الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لليابان فى الشرق الأوسط، وهى تستقطب نحو ثلث تعاملات طوكيو التجارية فى المنطقة.

كذلك فان الإمارات ثانى أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، وقد زودت طوكيو العام الماضى بنحو ربع حاجاتها النفطية، وفى فبراير أعلنت شركة “بترول أبوظبى الوطنية” (أدنوك) انها منحت “إنبكس” اليابانية حصة 10% فى امتياز حقل نفطى فى صفقة بلغت قيمتها 600 مليون دولار.

والامتياز الجديد فى حقل “زاكوم السفلى” مدته 40 عاما. وقالت “أدنوك” أنها مددت حصص “إنبكس” فى امتيازى حقلى “سطح” و”أم الدلخ” 25 عاما.

وفى 2017 ارتفع التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 10,5% إلى 28 مليار دولار، فى حين بلغت قيمة صادرات اليابان 7.2 مليار دولار بتراجع 10% عن العام السابق، بحسب أرقام نشرتها سفارة اليابان فى أبوظبى.

ويشكل النفط ومشتقاته نحو 95% من الصادرات الإماراتية إلى اليابان، أما نسبة 5% المتبقية فغالبيتها من الألمنيوم ، فى المقابل تشكل السيارات 60% من صادرات اليابان إلى الإمارات، بحسب أرقام السفارة، وتعمل فى الإمارات 300 شركة يابانية تقريبا.

