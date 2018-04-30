جهاز النهر الصناعي: بسبب أعمال التخريب خرجت 4 آبار عن الخدمة والاعتداءات طالت 27 بئرا

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال) -أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن قيام مجهولين بالاعتداء على 4 آبار بالحقل الغربي وخروجها عن الخدمة.

وأوضحت المنظومة بحسب بيان أن المجهولين قاموا بقطع كوابل قياس درجة حرارة المضخة (RTD)، مشيرة إلى أن هذه الآبار كانت من العاملة لتصبح بهذا العمل التخريبي غير متاحة للتشغيل.

وحذر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في وقت سابق من عمليات التخريب الممنهجة لآبار النهر الصناعي، لافتا إلى أن الأمر قد يترتب عليه إيقاف ضخ المياه إلى الشمال حال عدم توقف هذه العمليات التخريبية.

واستنكر الجهاز الاعتداء على آبار منظومة النهر الصناعي، عادا إياه اعتداء صارخا على مقدرات الشعب الليبي وتدميرا لها.

وأوضح الجهاز في بيانه، أن عمليات التخريب والسرقة التي حدثت في الآونة الأخيرة طالت 27 بئرا، ما أدى إلى إهدار أكثر من 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا، إضافة إلى الخسائر المادية.

وطالب الجهاز الجهات الرسمية والاعتبارية بتحمل مسؤولياتها بصورة عاجلة لحماية هذا المشروع، الذي يمثل المصدر الرئيس لمياه الشرب ويغطي أكثر من سبعين بالمائة من احتياجات المواطنين، وفق البيان. (وال – بنغازي) ا م

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