مايك بومبيو: إيران الراعى الأكبر للإرهاب فى المنطقة ويجب مواجهتها

وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى إيران بأنها الراعى الأكبر للإرهاب فى المنطقة، بينما هدف القوات الأمريكية فى سوريا هو مواجهة داعش واستخدام الكيماوى.

وأضاف بومبيو، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، إلتزام واشنطن بوقف إطلاق النار جنوب شرقى سوريا ودعم جهود الأمم المتحدة فى جنيف للتوصل لحل سياسى لإنهاء الصراع السورى، كما حذر الوزير الأمريكى من دور إيران بالمنطقة، قائلا “إيران تشكل تهديدا للمنطقة ويجب مواجهة أنشطتها فيها”.

